دورة طوكيو.. الإصابة تجبر كيريوس على الانسحاب

اضطر الأسترالي نيك كيريوس إلى الانسحاب من دورة طوكيو للتنس قبل مباراته في ربع النهائي ضد الأمريكي تايلور فريتز بسبب إصابة في ركبته.

وقبل انطلاق المباراة التي كانت مقررة اليوم الجمعة، قال كيريوس، المصنف 20 عالميا، في مؤتمر صحفي، إنه "كان يلعب تنس رائعا طوال العام" لكن ذلك أرهقه بدنيا.

وتابع ابن الـ27 عاما "كنت في الواقع أتعامل مع مشكلة في الركبة خلال فترة بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، عدت إلى المنزل وربما لم أستغرق الوقت الكافي، لأكون صادقا. عدت مباشرة إلى التدريب".

وأضاف وصيف بطل ويمبلدون "إنه أمر مؤلم. عندما يخذلك الجسد، فهذا ليس شعورا جيدا".

وسيعود كيريوس الآن إلى أستراليا لكنه أكد أنه لا يزال يخطط للعب عدة دورات في الفترة التي تسبق بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام المقبل.

وسيلعب فريتز في الدور نصف النهائي لدورة طوكيو، مع الكندي دينيس شابوفالوف، الفائز على الكرواتي بورنا تشوريتش 6-4، 6-3.

المصدر: أ ف ب