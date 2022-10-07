صلاح يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي

حرص النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، على توجيه رسالة تهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ويحتفل العالم الإسلامي غدا السبت بالمولد النبوي.

وبهذه المناسبة، هنأ صلاح الأمة الإسلامية، حيث كتب على حسابه في موقع "تويتر": "كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف وربنا يعود علينا الأيام بالخير والسعادة".

كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف وربنا يعود علينا الأيام بالخير والسعادة — Mohamed Salah (@MoSalah) October 7, 2022

وتأتي رسالة صلاح في الوقت الذي يستعد فيه اللاعب مع فريقه ليفربول لخوض مواجهة مرتقبة ضد أرسنال، بعد غد الأحد في قمة المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: RT



