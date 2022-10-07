 
مباشر

صلاح يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي

الرياضة

صلاح يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/txqu

حرص النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، على توجيه رسالة تهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ويحتفل العالم الإسلامي غدا السبت بالمولد النبوي.

وبهذه المناسبة، هنأ صلاح الأمة الإسلامية، حيث كتب على حسابه في موقع "تويتر": "كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف وربنا يعود علينا الأيام بالخير والسعادة".

وتأتي رسالة صلاح في الوقت الذي يستعد فيه اللاعب مع فريقه ليفربول لخوض مواجهة مرتقبة ضد أرسنال، بعد غد الأحد في قمة المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا