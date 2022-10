بالفيديو.. ثالث أغاني مونديال قطر 2022 بحناجر نسائية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أغنية قناديل السماء Light The Sky لتصبح بذلك أحدث نسخة لما يبث على موجات كأس العالم FIFA قطر 2022.

والأغنية نتاج تعاون 4 مغنيات عربيات هن: الإماراتية بلقيس، والمغربية الكندية نورة فتحي، والعراقية رحمة رياض، إضافة لكاتبة الأغاني منال المغربية.

كما احتفى فيديو الأغنية بأول مشاركة لحكام إناث في بطولة كأس العالم الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وذلك بإظهاره للحكمات الست اللواتي سيدرن بعض مباريات البطولة ويساعدن في تحكيمها، وهن الفرنسية ستيفاني فرابارت، والراوندية سليمة موكانسانجا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا كحكمات رسميات لبعض المباريات، والبرازيلية نيوزا باك، والمكسيكية كارين دياز، إضافة للأمريكية كاثرين نيسبيت كمساعدات للحكام.

وتعتبر أغنية Light The Sky الموسيقى التصويرية الرسمية الرابعة للبطولة، بعد أغنية Hayya Hayya (Better Together)، وأغنية Arhbo، ومقطع The World is Yours to Take، وستصدر مزيد من التسجيلات قبل انطلاق المنافسة في 20 نوفمبر.

في إطار استراتيجية FIFA Sound، تجمع الموسيقى التصويرية الرسمية متعددة الأغاني بين الفنانين والمشجعين واللاعبين في تجربة فريدة من نوعها لمشاركة شغفهم من خلال المزج بين الموسيقى وكرة القدم.

المصدر: raya.com