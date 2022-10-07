دورة أستانا.. الروسي روبليف يضرب موعدا مع تسيتسيباس في نصف النهائي

ضرب الروسي أندريه روبليف واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس موعدا في نصف نهائي دورة أستانا الكازاخستانية للتنس، بفوزهما الجمعة على الفرنسي أدريان مانارينو والبولندي هوبرت هوركاش تواليا.

وتفوق تسيتسيباس، المصنف سادسا عالميا، على نظيره العاشر 7-6، 6-3 في ساعة و41 دقيقة.

وبلغ اليوناني الدور نصف النهائي للمرة التاسعة هذا الموسم، علما بأنه يبحث عن لقبه الثالث في 2022 بعد مونتي كارلو للماسترز ودورة مايوركا.

ويلتقي تسيتسيباس في الدور نصف النهائي مع الروسي روبليف، المصنف تاسعا عالميا، والفائز 6-1، 6-2 على مانارينو في غضون 55 دقيقة فقط.

ويتفوق تسيتسيباس 5-4 في المواجهات المباشرة مع الروسي، آخرها فوزه في ربع نهائي دورة مدريد للماسترز هذا العام.

ويلتقي لاحقا ضمن منافسات الدورة ذاتها، النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش مع الروسي كارين خاتشانوف، ومواطن الأخير دانييل مدفيديف مع الإسباني روبرتو باوتيستا أوغوت.

المصدر: وكالات