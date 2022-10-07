شاهد.. هدف ميسي الأفضل بجولة دوري الأبطال

اختير هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان في مرمى بنفيكا، الأفضل في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتفوق هدف ميسي الذي أحرزه بيسراه من خارج المنطقة وجاء ثمرة تبادل للكرة بين البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، على هدف البرتغالي رافائيل جيرييرو لاعب بوروسيا دورتموند أمام إشبيلية، وعلى هدف الإنجليزي ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول في مرمى رينجرز.

🥇 Messi finishes a sweeping move in style to win Goal of the Week 🙌#UCLGOTW | @Heinekenpic.twitter.com/IuPXhG9K6Z — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 6, 2022

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كما تفوق هدف قائد المنتخب الأرجنتيني على الهدف الذي أحرزه في شباك سلتيك البرتغالي أندريه سيلفا لاعب لايبزيغ، والذي اختير لاعب الأسبوع متفوقا على الأرجنتيني أنخل دي ماريا (يوفنتوس) والإنجليزي جود بيلينجهام (بوروسيا دورتموند).

وتضم التشكيلة المثالية في الجولة كلا من ديوجو كوستا (بورتو) وترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) وجيوفاني دي لورينزو (نابولي) وريس جيمس (تشليسي) ورودريجو (ريال مدريد) وأنخل دي ماريا (يوفنتوس) وأمين حارث (مارسيليا) وأدريان رابيو (يوفنتوس) وساديو ماني (بايرن ميونخ) وأندريه سليفا (لايبزيغ) وجياكومو راسبادوري (نابولي).

المصدر: "وسائل إعلام"