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النرويج تعتزم مقاطعة البطولات الدولية للتزلج على الثلج في حال عودة الرياضيين الروس

الرياضة

النرويج تعتزم مقاطعة البطولات الدولية للتزلج على الثلج في حال عودة الرياضيين الروس
AFP
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أعلن الاتحاد النرويجي للتزلج على الثلج موقفه من قبول الرياضيين الروس والبيلاروس في البطولات الدولية، وجاء ذلك وفقا لموقع Dagbladet.

وقالت رئيس المنظمة، توف مو دورهاوغ، إن المنتخب النرويجي يخطط لمقاطعة المسابقات التي يشارك فيها متزلجون من هذه البلدان (روسيا وبيلاروس).

وأكدت على أن النرويجيين بعثوا برسالة إلى الاتحاد الدولي للتزلج يطالبون فيها بحظر مشاركة كل من الرياضيين والفنيين الروس والبيلاروس.

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وفي 28 سبتمبر أعلنت النرويج مقاطعتها اجتماع الاتحاد الدولي للتزلج الذي جرى في سويسرا، كما طالب ممثلو اتحاد التزلج الفنلندي فرض عقوبات جديدة ضد الرياضيين الروس والبيلاروس.

وفي 1 مارس الماضي، أوقف الاتحاد النرويجي للتزلج مشاركة الرياضيين الروس بالمسابقات التي أقيمت في البلاد، قبل أن يطبق الاتحاد الدولي للتزلج الحظر على جميع المسابقات التي تجري تحت رعايته.

المصدر: "لينتا.رو" 

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