الدوري الإنجليزي يعود لـ"الركوع" من جديد

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز العودة لتقليد الركوع على الركبة من جديد من أجل مناهضة العنصرية.

وكانت فرق الدوري الإنجليزي قد قررت التوقف عن تقليد الركوع على الركبة قبل بداية الموسم الحالي بعد اجتماع قادة العشرين فريقا بالبريميرليج.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن فرق الدوري الإنجليزي الممتاز قررت العودة من جديد لتقليد الركوع على الركبة كجزء من حملة "لا مجال للعنصرية".

الصحيفة قالت أن قادة الفرق كشفوا أنهم سيقومون بهذا التقليد مرة أخرى قبل بداية مباريات الجولة التاسعة، والتي ستنطلق غدا السبت 8 أكتوبر، بالإضافة أيضا إلى مباريات الجولة العاشرة.

EXCLUSIVE: Premier League players will take the knee this weekend to back No Room For Racism campaign, after ditching the gesture before every game at the start of the season over fears it had lost its gravitas, SAYS THE MAIL #PREMIERLEAGUE#RACISMpic.twitter.com/GGJLc4oCps — EKAH SPORTS (@EkahSports1) October 6, 2022

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وكان لاعبو الفرق في الدوري الإنجليزي يقومون بالركوع على ركبتيهم، قبل المباراة، كإشارة تضامنية ضد العنصرية.

وبدأت تلك الحركة في الجولات الأخيرة من الدوري الإنجليزي بالموسم قبل الماضي 2020-21، في أعقاب مقتل جورج فلويد على يد شرطي أمريكي في مايو الماضي.

المصدر: THE MAIL