"إثارة أهداف هالاند" تكبد السيتي مبالغ خيالية

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن مفاجأة بشأن الأموال التي من المقرر أن يتقاضاها النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، عقب تألقه مع فريقه الجديد.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن عقد هالاند مع السيتي يضمن له الحصول على راتب قياسي، بناء على الحوافز الإضافية.

وحقق المهاجم البالغ 22 عاما انطلاقة استثنائية مع السيتزن في موسمه الأول وأبدى تأقلما سريعا مع أجواء الدوري الإنجليزي الذي يعتبر أقوى دوري في العالم، حيث سجل 19 هدفا خلال 12 مباراة فقط.

Erling Haaland is earning close to £900,000 per week at Manchester City.

A series of substantial, almost-guaranteed bonuses see his weekly wage surge beyond the £850,000 mark.

More➡️ https://t.co/w82U56OFQd



(Like Post👍, Share🔄 & Follow⚽)

#ErlingHaaland#ManCitypic.twitter.com/07z4bGBU4M — KORRECTSPORTS TV⚽ (@KorrectSports) October 6, 2022

إقرأ المزيد

وأضاف التقرير أن تألق هالاند، وكثرة أهدافه، سيجعل راتبه يصل لـ850 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، أكثر من ضعف ما يتقاضاه أي لاعب بالدوري الإنجليزي.

وبذلك، فإن هالاند قد يجني في عامه الأول مع حامل لقب البريميرليغ حوالي 45 مليون جنيه إسترليني.

وأطلق مشجعو كرة القدم العديد من الألقاب على المهاجم النرويجي الفارع الطول، كـ"الرجل الآلي"، و"سايبورغ"، و"الآلة".

يذكر أن هالاند انضم إلى المان سيتي الصيف الماضي، قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 51 مليون إسترليني.

المصدر: "ديلي ميل"