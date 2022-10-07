ميسي: قد أكرر ما فعله زيدان

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، عن إمكانية خوضه تجربة التدريب مستقبلا، أسوة بالأسطورة الفرنسي، زين الدين زيدان، رغم أنه لا يفضل هذا الخيار.

أجرت "سبورت سنتر" مقابلة مع ميسي للحديث عن عدة أمور، تخصه سواء مع المنتخب الأرجنتني أو النادي الباريسي.

وأجاب ميسي عند سؤاله عن مدى إمكانية تحوله إلى مدرب بعد اعتزاله كرة القدم: "لا أنوي حقا أن أكون مدربا.. لكن زيدان قال هذا بالضبط، وبعد ذلك أصبح مدربا، وفاز بدوري الأبطال 3 مرات (مع ريال مدريد)".

Messi being the assistant coach to Zidane will be a cheat code. pic.twitter.com/zRWvju29Ft — Chelsea (@NielKojoJnr) October 6, 2022

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وأشار صاحب الـ35 عاما إلى تفضيله العمل كمدير رياضي في المستقبل، موضحا: "أود بناء فريق ومرافقة المدربين.. لكني لست متأكدا من ذلك".

يذكر أن ميسي أعلن خلال المقابلة ذاتها، اعتزامه الظهور للمرة الأخيرة في بطولة كأس العالم، في قطر 2022.

المصدر:"وكالات"





