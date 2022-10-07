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قتيل وأكثر من 100 جريح.. من جديد مشهد "التدافع المؤلم" في الملاعب

الرياضة

قتيل وأكثر من 100 جريح.. من جديد مشهد
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شهدت مباراة كرة قدم في الأرجنتين، بين ناديي "بوكو جونيورز" و"خيمناسيا وإسغريما" أحداث شغب، راح ضحيتها قتيل وأصيب أكثر من 100 شخص وفقا لموقع Trivela.

وأقيمت المباراة على ملعب مدينة لا بلاتا الأرجنتينية، حيث تم بيع تذاكر للمباراة أكثر من سعة المقاعد الموجودة في المدرجات.

وحاول المشجعون الواقفون عند مدخل الملعب، اقتحام الاستاد، وذلك قبل تدخل الشرطة التي حاولت السيطرة على الجماهير بالغاز المسيل للدموع.

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ما أدى إلى توقف المباراة في الدقيقة التاسعة.

وعندما بدأ الجمهور في التدافع للخروج من المدرجات أصيب أحد المشجعين بنوبة قلبية وتوفى.

وقال سيرجيو بيرني وزير الأمن في بوينس آيرس، إن خمسة أو ستة من ضباط الشرطة أصيبوا خلال أعمال الشغب، وألقى بالمسؤولية على عاتق منظمي الحدث.

وتقرر تأجيل المباراة لموعد لاحق لم يحدد بعد، وفقا لتقرير Todo Noticias.

المصدر: kommersant

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