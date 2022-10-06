الدوري الأوروبي.. ريال بيتيس يقلب الطاولة على روما

حول نادي ريال بيتيس الإسباني تأخره بهدف إلى فوز مثير على مضيفه روما الإيطالي بنتيجة 2-1، اليوم الخميس، في ثالث جولات المجموعة الثالثة بالدوري الأوروبي لكرة القدم.

وعلى ملعب "الأوليمبيكو" في العاصمة الإيطالية، افتتح روما التسجيل عن طريق نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا من ضربة جزاء في الدقيقة 34، لكن بيتيس أدرك التعادل بعد ست دقائق بواسطة لاعبه جويدو رودريجيز.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أحرز البرازيلي لويس هنريكي، هدف الفوز لبيتيس في الدقيقة 88.

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وضمن منافسات المجموعة ذاتها، تعادل لودوجوريتس رازغراد البلغاري مع مضيفه هلسنكي الفنلندي بهدف لمثله.

وبهاتين النتيجتين، عزز بيتيس صدارته للمجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، ويأتي لودوجوريتس في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، ثم روما ثالثا مع ثلاث نقاط، فيما يتذيل هلسنكي الترتيب برصيد نقطة واحدة.

المصدر: وكالات