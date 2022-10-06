مانشستر ضد أومونيا نيقوسيا.. الكرة تعاند رونالدو (فيديو)

تغلب مانشستر يونايتد على مضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي بنتيجة 3-2 اليوم الخميس، لحساب الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

وسجل ثلاثية اليونايتد، ماركوس راشفورد "هدفين" في الدقيقتين، 53 و84، وأنتوني مارسيال في الدقيقة 63، بينما أحرز ثنائية نيقوسيا كريم أنصاري، ونيكولاس بانايوتو، في الدقيقتين 34، و85.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة، بينما يتذيل أومونيا الترتيب دون رصيد من النقاط.

ورغم فوز يونايتد، فقد شهدت المباراة حدثا مثيرا، حيث حاول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر من مرة التسجيل ليونايتد لكن الكرة عاندته ورفضت الدخول لشباك النادي القبرصي.

Wow Ronaldo is really finished man pic.twitter.com/6yT3VjRCeR — mx (@MessiMX30iiii) October 6, 2022

الحظ يعاند رونالدو ☹️ pic.twitter.com/PN5EXeGYRz — صحيفة مانشستر يونايتد (@MUFCMENA) October 6, 2022

وكانت أبرز محاولة لرونالدو في الدقيقة 77، عندما وصلته الكرة على مشارق خط المرمى، فسددها بقوة لكن القائمة منعها من الدخول لمرمى حارس أومونيا نيقوسيا.

غضب رونالدو بعد إضاعة سلسلة فُرص 💔 pic.twitter.com/fzxKZWL9ke — Sir. Khaled (@Sir7Khaled) October 6, 2022

وظهر رونالدو في أكثر من مرة وهو يرفع يده إلى السماء ويتحدث مع نفسه غير مصدق لسوء الحظ الذي رافقه في مباراة أومونيا نيقوسيا وفي هذا الموسم بشكل عام حيث اكتفى بتسجيل هدف واحد حتى الآن وجاء من ركلة جزاء.

المصدر: RT