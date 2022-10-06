 
مباشر

مانشستر ضد أومونيا نيقوسيا.. الكرة تعاند رونالدو (فيديو)

الرياضة

مانشستر ضد أومونيا نيقوسيا.. الكرة تعاند رونالدو (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/txk2

تغلب مانشستر يونايتد على مضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي بنتيجة 3-2 اليوم الخميس، لحساب الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

وسجل ثلاثية اليونايتد، ماركوس راشفورد "هدفين" في الدقيقتين، 53 و84، وأنتوني مارسيال في الدقيقة 63، بينما أحرز ثنائية نيقوسيا كريم أنصاري، ونيكولاس بانايوتو، في الدقيقتين 34، و85.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة، بينما يتذيل أومونيا الترتيب دون رصيد من النقاط.

ورغم فوز يونايتد، فقد شهدت المباراة حدثا مثيرا، حيث حاول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر من مرة التسجيل ليونايتد لكن الكرة عاندته ورفضت الدخول لشباك النادي القبرصي.

وكانت أبرز محاولة لرونالدو في الدقيقة 77، عندما وصلته الكرة على مشارق خط المرمى، فسددها بقوة لكن القائمة منعها من الدخول لمرمى حارس أومونيا نيقوسيا.

وظهر رونالدو في أكثر من مرة وهو يرفع يده إلى السماء ويتحدث مع نفسه غير مصدق لسوء الحظ الذي رافقه في مباراة أومونيا نيقوسيا وفي هذا الموسم بشكل عام حيث اكتفى بتسجيل هدف واحد حتى الآن وجاء من ركلة جزاء.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا