إدارة برشلونة تفتح الباب أمام عودة ميسي لفريقها

أكد إدوارد روميو، نائب الرئيس المالي في نادي برشلونة، أن ليونيل ميسي الذي رحل عن "البارسا" في 2021 بعد مسيرة استمرت 20 عاما "يمثّل إضافة لبرشلونة والأبواب مشرعة أمامه" للعودة.

ورحل ميسي عن برشلونة بعد نهاية عقده لينضم لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

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وقال روميو عندما سئل عن إمكانية عودة أفضل لاعب في العالم سبع مرات خلال عرض ميزانية برشلونة لموسم 2022-2023 وإغلاق السنة السابقة "قيل ذلك مرات عديدة، قال ذلك الرئيس (خوان لابورتا)، وقلت ذلك بنفسي، ليو ميسي هو إضافة لبرشلونة وأبواب النادي مشرّعة أمامه".

وردا على سؤال عما إذا كانت عودة ابن الـ35 عاما ممكنة من الناحية المالية لبرشلونة، أجاب بابتسامة "نعرف كيف نصنع المعجزات".

وأردف "إنها مسألة تتعلق بالإدارة الرياضية وإذا قررت الإدارة الرياضية ذلك، سنعمل من أجل هذا الهدف".

وكان الرئيس لابورتا ألمح في 29 يوليو الماضي إلى أن برشلونة لن يتخلى عن فكرة رؤية ميسي يرتدي قميص النادي الكتالوني مرة أخرى في المستقبل، مشيرا إلى أن "وقت ميسي في برشلونة لم ينته بالطريقة التي أردناها جميعا. انتهى به الأمر إلى أن يكون مشروطا لأسباب اقتصادية".

وتابع "أعتقد أن برشلونة مدين من الناحية الأخلاقية تجاه ليو ميسي. نود أن تنتهي مسيرته بقميص برشلونة مع التصفيق له في جميع الملاعب وأينما ذهب"، موضحا أن كلامه هو مجرد "تمنيات، لا يوجد أي شيء مكتوب".

وبعد موسم أول (2020-2021) متواضع لميسي في باريس حيث اكتفى بتسجيل 11 هدفا في 34 مباراة، نفض الأرجنتيني غبار رحيله عن كتالونيا مع بداية الموسم الحالي (2023-2022)، بتسجيله 8 أهداف، آخرها أمام بنفيكا البرتغالي في مباراة التعادل 1-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، وتمريره 8 كرات حاسمة في 13 مباراة في جميع المسابقات.

المصدر: أ ف ب