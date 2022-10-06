تشكيلة مانشستر يونايتد لمواجهة أومونيا نيقوسيا في الدوري الأوروبي

أعلن إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، عن تشكيلة فريقه لمواجهة أومونيا نيقوسيا القبرصي، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

وشهدت تشكيلة يونايتد، تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيا، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء طيلة دقائق المباراة الأخيرة التي خسرها فريقه أمام غريمه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بنتيجة 3-6.

وفيما يلي تشكيلة مانشستر يونايتد:

دي خيا- مالاسيا- مارتينيز- ليندلوف- دالوت- إريكسن- كاسيميرو- سانشو- فيرنانديز- أنتوني- رونالدو.

بينما سيدخل أومونيا نيقوسيا المباراة بالتشكيلة التالية:

فابيانو- ماتيوس- ميليتيتش- يوستي- لانج- ليسجاكس- ديسكريود- شارالامبوس- باركير- برونو- أنساريفارد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في المجموعة الخامسة مناصفة مع شيريف تيراسبول برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، ويتخلف يونايتد بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر ريال سوسييداد، بينما يتذيل أومونيا الترتيب دون رصيد من النقاط.

المصدر: وكالات