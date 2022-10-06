ووكر مهدد بالغياب عن مونديال قطر بعد خضوعه للجراحة

ثمة شكوك حول إمكانية لحاق مدافع المنتخب الإنجليزي كايل ووكر بنهائيات كأس العالم 2022، بعد خضوعه لجراحة في الفخذ هذا الأسبوع.

وتعرض لاعب مانشستر سيتي للإصابة خلال فوز فريقه بنتيجة 6-3 على مانشستر يونايتد الأحد الماضي، واضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 41 من المباراة.

وكتب ووكر على "تويتر" في تعليق فوق صورة له في سرير مستشفى قائلا "بصفتنا لاعبين، يجب أن نقدر أن الإصابات جزء لا يتجزأ من اللعبة التي نحبها. لقد كانت عمليتي الجراحية يوم الثلاثاء ناجحة، والآن يمكنني التركيز على إعادة تأهيلي والعودة إلى اللياقة البدنية الكاملة. سأدعم زملائي في الفريق كل يوم بأي طريقة ممكنة".

As players we have to appreciate injuries are part and parcel of the game we love. My operation on Tuesday was a success and now I can concentrate on my rehab and getting back to full fitness. I will be supporting my team mates every day in any way I can. 💙 pic.twitter.com/BcwIAjkb8B — Kyle Walker (@kylewalker2) October 6, 2022

ومن جانبه، قال مانشستر سيتي في بيان اليوم الخميس، إن جراحة ووكر كانت ناجحة.

وكانت مشاركة ووكر (32 عاما) مع المنتخب الإنجليزي في مونديال "قطر 2022" أكيدة، لكن المدير الفني للمنتخب غاريث ساوثغيت، سيضطر الآن إلى الانتظار لمعرفة ما إذا كان المدافع الذي يعول عليه كثيرا، سيتعافى في الوقت المناسب للحاق بالمونديال.

المصدر: أ ب