أزمة سيدات منتخب مصر لليد.. الاتحاد المصري يرد على رحاب جمعة

أوضح الاتحاد المصري لكرة اليد، استراتيجيته لاختيار لاعبات منتخب السيدات لخوض بطولة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، وذلك عقب هجوم النجمة رحاب جمعة، على مسؤولي الاتحاد لعدم اختيارها.

وجاء في بيان الاتحاد المصري لكرة اليد: "يخوض الاتحاد المصري لكرة اليد تجربة إعداد بنية أساسية سليمة للسيدات، حتى يصل إلى تكوين منتخب أول يحقق طموح ويجاري سمعة كرة اليد المصرية، وما تحققه من إنجازات على المستوى الدولي والإفريقي والعربي".

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وأضاف: "وهذا يحتاج مجهودا كبيرا وبذلا للعرق للوصول إلى الهدف المنشود، مع العلم أن المنتخبات المصرية ليست حكرا على لاعب أو لاعبة، والاتحاد يتعهد بتكوين منتخب سيدات لائق للوصول للمستوى المطلوب، والمنتخبات القومية تسعى دائما لضم المحترفات صغار السن اللاتي يلعبن بدوريات الدرجة الأولى بأوروبا، وتزيد من مستوى المنتخب الفني لظهورنا بالمظهر اللائق لسمعة كرة اليد المصرية".

وأوضح: "مع العلم أن استراتيجية الاتحاد في تكوين منتخب سيدات، تعتمد على لاعبات صغيرات السن أغلبهن من مواليد 2002 ومواليد 2004، ليصبح منتخبا متجانسا من الناشئات والشابات وإعدادهن وعمل الاحتكاك المناسب لاكتساب الخبرات لهذا المنتخب".

وكانت رحاب جمعة (29 عاما)، المحترفة في صفوف فريق بالنتين بيسانكون الفرنسي، هاجمت مسؤولي الاتحاد المصري بسبب عدم اختيارها في معسكر منتخب بلادها استعدادا للبطولة القارية.

وكتبت رحاب عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن اتحاد اليد يقضي على حلمها بشرف تمثيل منتخب مصر.

تجدر الإشارة إلى أن بطولة إفريقيا لكرة اليد ستقام في السنغال خلال الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر المقبل.

المصدر: وكالات