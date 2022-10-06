الدوري الإيطالي.. الصربي ستانكوفيتش مدربا جديدا لسامبدوريا

عين الصربي ديان ستانكوفيتش، لاعب وسط إنتر ولاتسيو سابقا، مدربا جديدا لنادي سامبدوريا الإيطالي، خلفا لماركو جامباولو المقال من منصبه كما أعلن النادي اليوم الخميس.

وقال سامبدوريا في بيان: "نرحب بمجيء ديان ستانكوفيتش في منصب المدرب المسؤول عن الفريق الأول حتى 30 يونيو، مع إمكانية تجديد العقد حتى يونيو 2024".

وترك ستانكوفيتش (44 عاما) في نهاية أغسطس الماضي، منصبه كمدرب للنجم الأحمر الصربي، بعد فشله للمرة الثالثة في قيادته إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، علما بأنه قاده إلى التتويج بالدوري الصربي ثلاث مرات منذ توليه الإشراف عليه عام 2019.

ويعرف ستانكوفيتش كرة القدم الإيطالية جيدا، بعد أن دافع عن ألوان ناديي لاتسيو (1998-2004)، وإنتر (2008-2015)، وأحرز الدوري المحلي ست مرات (مرة مع لاتسيو و5 مع إنتر)، وكأس الكؤوس الأوروبية مرة واحدة مع لاتسيو (1999)، ودوري الأبطال مع إنتر عام 2010 بقيادة المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو.

وبات سامبدوريا ثالث ناد إيطالي يقيل مدربه هذا الموسم بعد مونتسا وبولونيا.

ولم يحصد سامبدوريا سوى نقطتين هذا الموسم في أول ثماني مراحل من الدوري المحلي.

المصدر: أ ف ب