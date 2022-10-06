ميسي يحقق رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا

بات نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، أول لاعب يسجل في 40 فريقا مختلفا في دوري أبطال أوروبا، بعدما هز شباك بنفيكا في الجولة الثالثة من دور المجموعات، أمس الأربعاء.

وسجل ميسي هدف التقدم لسان جيرمان على بنفيكا في الدقيقة 22 من تسديدة متقنة، قبل أن يحرز مدافع الفريق الباريسي، البرتغالي دانيلو بيريرا، هدفا بالخطأ في مرماه، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين.

وبحسب شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، فإن بنفيكا بات الفريق رقم 40 الذي يسجل ميسي عليه هدفا في دوري أبطال أوروبا.

40 - Lionel Messi is the only player to have scored against as many as 40 different teams in the UEFA Champions League, with Benfica being the 40th. Collector. pic.twitter.com/GYrTIcBFJW — OptaJoe (@OptaJoe) October 5, 2022

وأضافت الشبكة، أن ميسي هو اللاعب الوحيد الذي سجل ضد ما يصل إلى 40 فريقا مختلفا في دوري أبطال.

ورفع ميسي رصيده إلى هدفين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم و7 بشكل عام مع باريس سان جيرمان، و127 هدفا في 159 مباراة في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ميسي، البالغ من العمر 35 عاما، المركز الثاني في ترتيب الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 140 هدفا والذي لا يشارك في النسخة الحالية من المسابقة القارية لعدم تأهل فريقه مانشستر يونايتد إليها.

المصدر: أوبتا