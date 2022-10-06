بعد إثارته القلق.. أنباء إيجابية عن إصابة ميسي

أثار ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، الجدل عقب مواجهة بنفيكا، مساء الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخرج ميسي قبل 10 دقائق من نهاية المباراة بناء على رغبته، ليشارك مكانه بابلو سارابيا، وفقا لتأكيدات كريستوف جالتيه، المدير الفني لسان جيرمان.

Messi has 127 goals in this competition 🤯#UCLpic.twitter.com/LOtaHhG2k6 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 5, 2022

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وكشف مراسل شبكة TYC سبورتس الأرجنتينية، أن المؤشرات الأولية بشأن ميسي مطمئنة، حيث يعاني اللاعب من انكماش عضلي، نتيجة كثرة المباريات التي خاضها في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف أيضا أن الخطوة الأهم، تبقى في طلب ميسي الخروج من الملعب في الوقت المناسب، لتفادي تفاقم آلام الإصابة.



كما نشر مراسل شبكة RMC سبورت أن ليونيل ميسي غادر ملعب بنفيكا، وهو يسير بشكل طبيعي.



وسجل ليونيل ميسي هدف فريقه الوحيد في المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1) في المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

المصدر: kooora