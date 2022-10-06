صورة المغربي حكيمي على كمية كبيرة من الحشيش في إيطاليا

صادر عناصر شرطة ميلانو الإيطالية كميات كبيرة من الحشيش عليها صور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، المغربي أشرف حكيمي، كانت في حوزة تاجر مخدرات بالمدينة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن عناصر القسم السادس من فرقة الشرطة المتنقلة في مدينة ميلانو أوقفوا مغربيا بحوزته 30 كليوغرام من الحشيش، والمفاجأة كانت أن قطع الحشيش عليها صور نجم المنتخب المغربي حكيمي.

#Bergamo Panetti di hashish con il volto del calciatore Hakimi: 30 chili sequestrati a Seriate https://t.co/7NW2iS6HsW — AmoBergAmo (@AmoBergamo) October 5, 2022

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ونصب رجال الشرطة كمينا للتاجر وأقفوه بعد تبادله طردا مع رجل ألباني، وعثر رجال الشرطة على أكثر من 11500 ألف يورو نقدا في حقيبة، وبعد تفتيش سيارته عثر على الحشيش وعليه صور حكيمي.

ولعب حكيمي في فريق المدنية الإيطالية، إنتر ميلانو، قبل الانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية، باريس سان جيرمان.

ولم تكشف الشرطة الإيطالية سبب وضع صورة حكيمي على الحشيش المصادر.

المصدر: "وسائل إعلام"