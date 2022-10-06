بالفيديو.. الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، "يويفا"، عن المرشحين لجائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

والمرشحون لجائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة على الشكل التالي:

رافاييل جيريرو، بوروسيا دورتموند، هدفه أمام إشبيلية.

ليونيل ميسي، باريس سان جيرمان، هدفه أمام بنفيكا.

ترينت ألكسندر أرنولد، ليفربول، هدفه أمام رينجرز.

أندريه سيلفا، لايبزيغ، هدفه الأول أمام سيلتيك.

A, B, C or D? 🤷‍♂️



Who should win Goal of the Week?#UCLGOTW || @Heineken — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 5, 2022

إقرأ المزيد

ولعبت الجولة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وكانت أبرز النتائج فوز مانشستر سيتي على كوبنهاهن بخماسية نظيفة، وفوز ليفربول على رينجرز 2-0، وتعادل باريس سان جيرمان مع بنفيكا بهدف لمثله.

بالمقابل سقط برشلونة أمام إنتر ميلان بهدف، وتفوق تشيلسي على ميلان بثلاثة أهداف دون رد، وفاز بوروسيا دورتموند على إشبيلية بنتيجة 4-1، وتخطى ريال مدريد خصمه شاختار بهدفين لهدف.

المصدر: twitter/ChampionsLeague