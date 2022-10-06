هالاند خارج القائمة.. المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الأربعاء، عن المرشحين لحصد جائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا.
ورشح "يويفا" 4 لاعبين، بعدما أسدل الستار على مواجهات الجولة الثالثة، التي لعبت يومي الثلاثاء والأربعاء.
ووفقا للحساب الرسمي للبطولة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن المرشحين للجائزة هم:
"جود بيلينجام (بوروسيا دورتموند) - آنخيل دي ماريا (يوفنتوس) - دي لورينزو (نابولي) - أندري سيلفا (لايبزيغ)".
Who did it best this week? 🧐@PlayStationEU || #UCLPOTW || #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 5, 2022
وسجل بيلينجام هدفا وصنع آخر في فوز دورتموند على إشبيلية بنتيجة 4-1، بينما صنع دي ماريا 3 أهداف في انتصار يوفنتوس على مكابي.
وزار دي لورينزو الشباك مرة واحدة خلال اكتساح نابولي لأياكس 6-1، فيما سجل سيلفا هدفين وصنع آخر في انتصار لايبزيغ على سيلتيك 3-1.
وشهدت الترشيحات غياب النروجي إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، رغم إحرازه هدفين في فوز فريقه بخماسية على كوبنهاغن.
المصدر: twitter/ChampionsLeague