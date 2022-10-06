الكشف عن مفاجأة مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل مواجهة أبطال إفريقيا

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك صرف مبلغ 20 مليون جنيه للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء الخميس، قبل مواجهة فلامبو البوروندي في دوري أبطال إفريقيا.

كما قرر رئيس القلعة البيضاء صرف 8 ملايين جنيه للمدربين والأجهزة الإدارية لكل الفرق الرياضية.

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وسلم منصور، السفير البوروندي في مصر 50 ألف دولار، مقابل إقامة المباراتين باستاد برج العرب، وحقوق نادي فلامبو في نقل المباراة الأولى، من خلال شاشات التلفزيون المصري، وفقا للاتفاق المبرم بين مرتضي منصور والسفير البوروندي.

وباع نادي الزمالك لإحدى القنوات المصرية، حقوق بث المبارتين حصريا من خلال قناة "أون تايم سبورت"، المملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمبلغ 60 ألف دولار.

ووصلت تكاليف الطائرة الخاصة التي ستنقل لاعبي الزمالك إلى تنزانيا والعودة إلى القاهرة إلى ما يعادل أربعة ملايين جنيه.

المصدر: cairo24