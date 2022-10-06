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غرامات بالجملة.. لجنة الانضباط توقع عدة عقوبات على لاعبي الهلال والنصر السعوديين

الرياضة

غرامات بالجملة.. لجنة الانضباط توقع عدة عقوبات على لاعبي الهلال والنصر السعوديين
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أصدرت لجنة لانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عدة عقوبات في حق لاعبي الهلال والنصر بعد انتهاء الجولة الخامسة بدوري روشن لهذا الموسم.

وكشفت لجنة الانضباط عن توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي على موسى ماريجا، لاعب الهلال، بسبب غيابه عن المقابلة الإعلامية بعد مواجهة الهلال ضد التعاون بالجولة الخامسة من الدوري السعودي.

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فيما أصدرت لجنة الانضباط عقوبة بغرامة مالية على عبد المجيد الصليهم، لاعب نادي النصر، قدرها 10 آلاف ريال سعودي بسبب اللعب العنيف خلال مباراة فريقه ضد الاتحاد ضمن لقاءات نفس الجولة.

وكان عبد المجيد الصليهم قد حصل على بطاقة حمراء مباشرة بعد التدخل العنيف على لاعب الاتحاد، عوض ناشري، في الدقيقة 59 من زمن المباراة.

ومن جهة أخرى، وقعت أيضا لجنة العقوبات غرامة على رئيس نادي النصر، مسلي آل معمر، قدرها 20 ألف ريال سعودي بسبب الإساءة لحكم مباراة فريقه ضد الاتحاد.

المصدر: "وسائل إعلام سعودية"

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