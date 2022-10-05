هالاند يقود مانشستر سيتي لاكتساح كوبنهاغن بخماسية

واصل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند هوايته التهديفية بثنائية من خماسية فوز فريقه مانشستر سيتي على كوبنهاغن (5-0)، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا.

وسجل هالاند الهدفين في الدقيقتين 7 و32 رافعا رصيده إلى 19 هدفا في 11 مباراة في مختلف المسابقات مع "السيتي" منذ انضمامه إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

كما عزز هالاند غلته في المسابقة القارية العريقة برصيد 28 هدفا في 22 مباراة بمعدل 1.27 هدفا في المباراة الواحدة حسب "أوبتا" للإحصائيات.

وجاءت ثنائية هالاند عقب ثلاثيته في مرمى مانشستر يونايتد (6-3) الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي، وكانت الثالثة في ثلاث مباريات بيتية متتالية لفريقه.

وسجل المدافع الجورجي دافيت خوتشولافا، الهدف الثالث لـ"السيتي" بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 39، وأضاف الدولي الجزائري رياض محرز الرابع من ركلة جزاء (55)، قبل أن يختم الأرجنتيني جوليان ألفاريس المهرجان بهدف خامس (76).

وهذا الفوز هو الثالث تواليا لمانشستر سيتي في المجموعة السابعة، فعزز موقعه في الصدارة برصيد تسع نقاط وبات بحاجة إلى نقطة واحدة لضمان تأهله إلى الدور ثمن النهائي للمسابقة التي يلهث وراء باكورة ألقابه فيها علما بأنه خسر نهائي عام 2021 أمام مواطنه تشيلسي الإنجليزي.

ويتفوق "السيتي" بفارق ثلاث نقاط أمام بوروسيا دورتموند الذي قسا على مضيفه إشبيلية 4-1 معززا موقعه في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد كل من كوبنهاغن وإشبيلية عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

المصدر: وكالات