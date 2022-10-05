ريال مدريد يهزم شاختيور دونيتسك بثنائية
تغلب ريال مدريد على ضيفه شاختيور دونيتسك بنتيجة 2-1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وسجل هدفي الريال، الثنائي البرازيلي رودريغو، وفينيسيوس جونيور، في الدقيقتين 13 و28، بينما أحرز ألكسندر زوبكوف هدف شاختيور الوحيد في الدقيقة 39.
#RMASHA#UCL— اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) October 5, 2022
ريال مدريد 1 × 0 شختار | هدددف رودريغو HD 🎥
فضلا رتويت ومتابعة حسابي سناب igoal1
pic.twitter.com/V0DnXBMAI6
#RMASHA#UCL— اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) October 5, 2022
ريال مدريد 2 × 0 شختار | هدددف فينيسوس HD 🎥
pic.twitter.com/5TcEpu9emY
#RMASHA#UCL— اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) October 5, 2022
ريال مدريد 2 × 1 شختار | هدددف الاول شختار HD 🎥
فضلا رتويت ومتابعة حسابي سناب igoal1
pic.twitter.com/kzrFJzvJuu
وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد شاختيور عند 6 نقاط في المركز الثاني.
المصدر: RT