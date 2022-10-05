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ريال مدريد يهزم شاختيور دونيتسك بثنائية

الرياضة

ريال مدريد يهزم شاختيور دونيتسك بثنائية
AP
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تغلب ريال مدريد على ضيفه شاختيور دونيتسك بنتيجة 2-1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي الريال، الثنائي البرازيلي رودريغو، وفينيسيوس جونيور، في الدقيقتين 13 و28، بينما أحرز ألكسندر زوبكوف هدف شاختيور الوحيد في الدقيقة 39.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد شاختيور عند 6 نقاط في المركز الثاني.

المصدر: RT

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