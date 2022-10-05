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العارضة تحرم نيمار من تسجيل هدف عالمي في شباك بنفيكا (فيديو)

الرياضة

العارضة تحرم نيمار من تسجيل هدف عالمي في شباك بنفيكا (فيديو)
AP
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كاد النجم البرازيلي نيمار أن يسجل هدفا عالميا خلال المباراة التي جمعت فريقه باريس سان جيرمان بمضيفه بنفيكا، اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 48، سدد الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان، الدولي المغربي أشرف حكيمي، من مسافة قريبة كرة في اتجاه مرمى بنفيكا، لكن الحارس تصدى لها ببراعة قبل أن ترتد الكرة وتستقر أمام نيمار الذي هيأها لنفسه قبل أن يسددها بضربة مقصية لكنها ارتطمت بالعارضة لتذهب إلى خارج الملعب.

وانتهت مواجهة باريس سان جيرمان وبنفيكا بالتعادل 1-1 ليرفع الفريقان رصيدهما إلى 7 نقاط ويتقاسما صدارة المجموعة الثامنة، فيما يحتل يوفنتوس المركز الثالث بثلاث نقاط، يليه ماكابي حيفا في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.

المصدر: RT

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