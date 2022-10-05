برشلونة في محنة كبيرة قبل خوضه مباريات حاسمة

أعلن نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، إصابة مدافعه الدنماركي أندرياس كريستنسن ولاعب وسطه الإيفواري فرانك كيسييه، لترتفع حصيلة غيابات الفريق إلى سبعة لاعبين قبل مباريات حاسمة.

وتعرض كريستنسن لإصابة في الكاحل في المباراة التي خسرها برشلونة أمام إنتر الإيطالي 0-1 أمس الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وهناك شكوك حيال مشاركته في بعض المباريات بينها الكلاسيكو ضد ريال مدريد، في 16 أكتوبر الحالي على ملعب "سانتياغو برنابيو" قي مدريد في المرحلة التاسعة من "لا ليغا".

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وقال برشلونة في بيان "الفحوصات التي أجريت يوم الأربعاء أكدت إصابة لاعب الفريق الأول أندرياس كريستنسن بالتواء في الكاحل الأيسر".

وأضاف أن "كريستنسن ليس متاحا للعب وأن شفاءه سيحدد عودته".

وأكد برشلونة في بيان آخر، أن كيسييه الذي دخل بديلا أمام إنتر في سان سيرو، يعاني من شد عضلي في الفخذ.

وكان النادي الكتالوني يعاني قبل مواجهة إنتر من غياب المدافعين، الأوروغوياني رونالد أراوخو، والفرنسي جول كونديه، والإسباني هكتور بيليرين بسبب الإصابة.

ومع غياب الثنائي الهولندي فرينكي دي يونغ وممفيس ديباي حاليا أيضا بسبب إصابات في الفخذ وأوتار الركبة، يزداد الوضع سوءا بالنسبة لبرشلونة وسط الملعب والهجوم.

ويستضيف برشلونة في ملعبه "سبوتيفاي كامب نو"، إنتر الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة من دوري الأبطال، في مباراة حاسمة لآمال "البارسا" في التأهل الى ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة، قبل لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

المصدر: أ ف ب