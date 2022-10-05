لاعب دولي مغربي يعلن اعتزامه شراء قميص منتخب الجزائر المثير للجدل (صورة)

أبدى اللاعب الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو، عدم رضاه عن الجدل المثار في بلاده بخصوص تصميم قميص المنتخب الجزائري الذي اعتبرته الجهات الرسمية في الرباط سطوا على تراث المغرب.

وكتب وادو على صفحته في موقع "فيسبوك"، معلقا على صورة تحمل قميص المنتخب الجزائري الجديد لكرة القدم، قائلا: "كمغربي سأشتريه، كدليل على الأخوة وكل ما يربط المغرب والجزائر لغويا وتاريخيا وثقافيا وفنيا وذوقا ودينيا".

وأضاف وادو الذي حمل قميص المنتخب المغربي الأول لكرة القدم بين العامين 2000 و2009 ووصل معه إلى نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا في تونس عام 2004: "أسباب المأزق حول هذا القميص دليل على قربنا، هناك أشياء كثيرة تربطنا أكثر من الأشياء التي تفرقنا".

وختم وادو منشوره بدعوة للسلطات المغربية بسحب الشكوى المقدمة ضد الجزائر، فقال: "دعونا نوفر أموال الشكوى غير المجدية للمساعدة في ترميم العديد من المواقع الثقافية في مدننا، والله أعلم أن هناك الكثير منها".

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وكانت وزارة الثقافة المغربية قررت توجيه إنذار قضائي لشركة "أديداس" الألمانية الشهيرة للألبسة الرياضية، وطالبتها بسحب قمصان المنتخب الجزائري لكرة القدم، بدعوى أن تصميمها مستوحى من نقوش الزليج المغربي ما عدته "سرقة ثقافية".

بينما تؤكد الشركة الألمانية الراعية للمنتخب الجزائري أن القمصان مستوحاة من التصاميم العريقة لقصر المشور في مدينة تلمسان الجزائرية.

والزليج عبارة عن صناعة تقليدية رائجة في المغرب لبلاط تزينه رسوم ونقوش ملونة مختلفة، ويستعمل في أرضيات وجدران البيوت أو القصور والمساجد.

المصدر: وكالات