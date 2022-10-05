رسميا.. نجم ريال مدريد السابق ألونسو مدربا جديدا لباير ليفركوزن

عين لاعب وسط ليفربول وريال مدريد السابق، تشابي ألونسو مدربا جديدا لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم بدلا من السويسري جيراردو سيوان المقال من منصبه الأربعاء.

وقال النادي الألماني في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "باير وجيراردو سيوان يسيران في طريقيهما المنفصلين. بطل العالم وأوروبا تشابي ألونسو أصبح مدربا جديدا لباير ليفركوزن".

ℹ️ #Bayer04 and Gerardo #Seoane go their separate ways. World and European Champion @XabiAlonso becomes new head coach of the #Werkself. pic.twitter.com/VBcCCWHPNJ — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) October 5, 2022

وأكد ليفركوزن رحيل المدرب السويسري في أعقاب خسارة الفريق أمس الثلاثاء أمام بورتو البرتغالي 0-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفاز ألونسو كلاعب بكأس العالم 2010 وبطولتي كأس أوروبا 2008 و2012 مع إسبانيا، كما رفع كأس دوري أبطال أوروبا مع كل من ليفربول وريال مدريد.

وأنهى ألونسو مسيرته الكروية في بايرن ميونخ الألماني عام 2017، بعدما حقق معه لقب الدوري في المواسم الثلاث التي لعب معه فيها (2015 و2016 و2017).

وتولى صاحب الـ40 عاما تدريب الفريق الرديف لريال سوسييداد في منطقة الباسك مسقط رأسه لمدة ثلاث سنوات حتى مايو الماضي، وساهم بصعوده إلى الدرجة الثانية في إسبانيا للمرة الأولى منذ 60 عاما، قبل أن يهبط في نهاية الموسم الماضي.

وستكون أول مباراة لألونسو كمدرب لليفركوزن ضد شالكه، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الألماني، السبت المقبل.

المصدر: أ ف ب