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نابولي يكشف طبيعة إصابة نجمه زيلينسكي

الرياضة

نابولي يكشف طبيعة إصابة نجمه زيلينسكي
Legion-Media
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كشف نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه البولندي بيوتر زيلينسكي، خلال مواجهة أياكس الهولندي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.

واضطر زيلينسكي لمغادرة ملعب المباراة مع نهاية الشوط الأول لشعوره ببعض الانزعاجات في ساقه اليمنى، ودخل تانغوي ندومبيلي بدلا منه.

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وقال نابولي في بيان نشره على موقعه اليوم الأربعاء: "تم إخراج زيلينسكي خلال مباراة أياكس بسبب تعرضه لإصابة في ربلة الساق اليمنى".

ولم يكشف النادي الإيطالي عن المدة التي سيحتاجها  نجمه البولندي للتعافي من هذه الإصابة للعودة إلى الملاعب مجددا.

وكان نابولي، حقق فوزا عريضا على أياكس بنتيجة 6-1، لينفرد بصدارة المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن وصيه ليفربول، وست نقاط عن أياكس الذي تجمد رصيده عند ثلاث نقاط، فيما يتذيل غلاسكو رينجرز ترتيب هذه المجموعة بدون رصيد من النقاط.

المصدر:sscnapoli.it

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