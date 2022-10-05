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رونالدو يحرج زميله مارتينيز في تدريبات مانشستر يونايتد (فيديو)

الرياضة

رونالدو يحرج زميله مارتينيز في تدريبات مانشستر يونايتد (فيديو)
Legion-Media
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تعرض مدافع مانشستر يونايتد، الدولي الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، لموقف محرج خلال محاولته استخلاص الكرة من زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو في تدريبات فريقهما.

ونشرت قناة "TNT Sports" الأرجنتينية، فيديو من تدريبات يونايتد، حيث ظهر مارتينيز وهو يركض في تجاه رونالدو لخطف الكرة منه، لكن الأخير فاجأه بتمرير الكرة بين قدميه.

وبعد هذه اللقطة، بدا المدفع الأرجنتيني محرجا وأطلق ابتسامة صفراء فيما كان رونالدو يتباهى.

ويستعد مانشستر يونايتد لخوض مباراة هامة غدا الخميس، ضد مضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي في دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

المصدر:  TNT Sports Argentina

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