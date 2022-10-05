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رسميا.. إسبانيا والبرتغال تدمجان أوكرانيا في ترشيحهما المشترك لاستضافة المونديال

الرياضة

رسميا.. إسبانيا والبرتغال تدمجان أوكرانيا في ترشيحهما المشترك لاستضافة المونديال
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دمجت إسبانيا والبرتغال في ترشيحهما المشترك لاستضافة مونديال 2030، أوكرانيا، بحسب ما أعلن الأربعاء رؤساء الاتحادات الثلاثة في مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في سويسرا.

ومن المنتظر أن يتنافس الملف الثلاثي المشترك "الإسباني - البرتغالي - الأوكراني" لاستضافة مونديال 2030 لكرة القدم،  مع ملفين آخرين.

ويضم الملف الأول كلا من أوروغواي والأرجنتين وتشيلي وباراغواي، بينما يضم الملف الثاني السعودية ومصر واليونان.

يذكر أن قطر ستستضيف النسخة المقبلة من كأس العالم، المقرر إقامتها في الفترة من 20 نوفمبر المقبل وحتى الـ18 من ديسمبر 2022، فيما ستستضيف كندا وأمريكا والمكسيك نسخة 2026.

المصدر: bleacherreport.com

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