ماني يكشف عن مرشحه للفوز بالكرة الذهبية لهذا العام

كشف نجم بايرن ميونيخ، الدولي السنغالي ساديو ماني، عن المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لموسم 2022-2021.

وستعلن مجلة "فرانس فوتبول" عن الفائز بالكرة الذهبية لهذا العام في 17 أكتوبر الحالي في باريس.

واعترف ماني في تصريح لقناة "كانال+" الفرنسية، بأن جائزة الكرة الذهبية لهذا العام محسومة لمهاجم ريال مدريد، الدولي الفرنسي كريم بنزيما.

وتابع: "بصراحة أعتقد أن كريم بنزيما يستحق الكرة الذهبية هذا العام".

وأكمل الدولي السنغالي: "لقد كان موسما رائعا له مع الريال، وفاز بدوري الأبطال، إنه يستحق ذلك تماما، لهذا أنا سعيد جدا من أجله".

ويعد بنزيما من أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام بعدما قاد النادي الملكي في الموسم الماضي إلى لقبه الرابع عشر في دوري الأبطال، محرزا 15 هدفا في المسابقة القارية.

كما ساهم بنزيما في تتويج الريال أيضا بلقب الدوري الإسباني حيث تصدر قائمة هدافي "الليغا" في الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن يصبح بنزيما خامس فائز فرنسي بالجائزة المرموقة، بعد ريمون كوبا (1958)، ميشال بلاتيني (1983، 84 و85)، جان بيار بابان (1991) وزين الدين زيدان (1998).

المصدر: goal.com +RT