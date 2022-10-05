إدانة لاعب شطرنج أمريكي بسبب الغش في أكثر من 100 لعبة

تم اتهام لاعب الشطرنج الأمريكي، هانز نيمان، بالغش في أكثر من 100 لعبة على الإنترنت.

وذكر موقع Portal Chess أنه في عام 2020، اتضح تلقي نيمان مساعدة غير قانونية في أكثر من 100 لعبة عبر الإنترنت.

يشار إلى أن لاعب الشطرنج البالغ 19 عاما لجأ إلى الاحتيال، بما في ذلك في المباريات التي خصص لها جوائز مالية.

ورغم ذلك لم يتوصل موقع Chess.com الذي أجرى التحقيق، إلى أي استنتاجات حول أداء نيمان في البطولات العادية.

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وفاجأ النرويجي ماغنوس كارلسين، بطل العالم بالشطرنج، الجميع بالانسحاب من مباراته ضد الأمريكي نيمان الشهر الماضي، وذلك ضمن بطولة كأس "سينكفيلد"، في مدينة سانت لويس بولاية ميسوري.

وكان ماغنوس كارلسين قد انسحب من اللعب ضد الخصم نفسه بعد حركة واحدة فقط في كأس "جوليس باير جينيرشن".

ورغم اتهامات كارلسين الواضحة بالغش لنيمان، لم يقدم النرويجي أي دلائل عليها، خاصة أن اللعبة تمارس وجها لوجه وليس عبر الإنترنت.

المصدر: "لينتا.رو"