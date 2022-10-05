انتهاء أزمة غريزمان مع الـ30 دقيقة

اقتربت أزمة دقائق الفرنسي أنطوان غريزمان الـ30 من النهاية، باتفاق جديد بين برشلونة النادي الأساسي للاعب، وأتلتيكو مدريد الفريق المعار له منذ الموسم الماضي.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أتلتيكو مدريد اقترب من التوصل إلى اتفاق مع برشلونة، لإنهاء أزمة البند المتواجد في عقد جريزمان.

وحسب التقرير الإسباني فإن الناديين توصلا إلى اتفاق بضم المهاجم الفرنسي نهاية الموسم الجاري مقابل 20 مليون يورو.

ومنذ انطلاق الموسم لم يشارك اللاعب الفرنسي بشكل أساسي مع أتلتيكو مدريد إلا في مباراتين، كانت آخرها، هو لقاء أمس أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، صاحب ال31 عاما خلال 10 مباريات خاضها مع الأتلتي هذا الموسم في جميع البطولات اكتفى بالمشاركة بعد الدقيقة 60 في ثماني مباريات.

🚨 Atlético Madrid and Barcelona are set to sign a €20m agreement with €2m bonuses for the transfer of Antoine Griezmann. 🤝💰



(Source: @relevo) pic.twitter.com/c6OFzQGvpn — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 5, 2022

إقرأ المزيد

ويأتي سببب إشراك غريزمان مع أتلتيكو مدريد بعد الدقيقة 60 لتجنب تفعيل أحد بنود الإعارة، بإلزامية الشراء حال مشاركته لعدد معين من المباريات مقابل 40 مليون يورو، وهو ما لا يتوافق مع ميزانية النادي العاصمي في الوقت الراهن.

بهذه الطريقة، سيتمكن دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد من الاعتماد على غريزمان دون الحاجة إلى الانتظار حتى الدقيقة 60 من كل مباراة.

يذكر أن الشرط الجزائي البالغ 40 مليون يورو يكون مستحق من أتلتيكو إلى برشلونة من أجل التعاقد مع اللاعب على أساس إلزامي في حالة لعب غريزمان لأكثر من 45 دقيقة في 50% من المباريات التي كانت متوفرة في الموسمين الماضيين.

المصدر: goal