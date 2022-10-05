هل استحق برشلونة ركلة جزاء أمام إنتر؟ (فيديو)

قرر نادي برشلونة تقديم شكوى ضد حكم مباراة فريقهم أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" بسبب شعورهم بالظلم من قرارت التحكيم.

وشهدت المباراة إلغاء هدف للفريق الكتالوني، بداعي وجود لمسة يد، كما طالب لاعبو برشلونة بركلة جزاء في المباراة التى انتهت بنتيجة 0-1 لصالح إنتر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية أن برشلونة ينوى بناء على طلب الطاقم الفني وبموافقة مطلقة من جوان لابورتا رئيس النادي، تقديم بشكوى رسمية إلى "اليويفا" من خلال خدماتها القانونية مع الصور المضمنة.

ويرى الخبير التحكيمي لصحيفة "ماركا" الإسبانية بافيل فيرنانديز، أن برشلونة كان يستحق الحصول على ركلة جزاء، خلال مواجهة إنتر ميلان، الثلاثاء.

وقال بافيل فيرنانديز، خلال تحليله للقطة: "لاعب إنتر دومفريس مد ذراعه في وضع غير طبيعي بشكل واضح، يجب على برشلونة أن يطلب توضيحات".

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وأضاف: "إنها ركلة جزاء واضحة للغاية، وكان يجب على الحكم فينسيتش أن يحتسب ركلة جزاء. إنها ليلة سيئة للغاية للحكم السلوفيني".



وفض نيراتزوري الشراكة مع بلوجرانا في وصافة المجموعة، حيث انفرد الطليان بها برصيد 6 نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر برصيد 9 نقاط.



وتجمد رصيد برشلونة عند 3 نقاط حصدها من الفوز في الجولة الأولى على فيكتوريا بلزن الذي يتذيل المجموعة دون نقاط.

المصدر: "وكالات"