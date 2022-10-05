بايرن ميونيخ يحطم رقم ريال مدريد في دوري الأبطال

نجح نادي بايرن ميونيخ الألماني في تحقيق أطول سلسلة بلا هزيمة في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب اكتساح نظيره، فيكتوريا بلزن، التشيكي بخماسية.

ونجح بايرن ميونيخ في اكتساح فيكتوريا بلزن 5-0 على ملعب أليانز آرينا ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبهذا الفوز، وصل العملاق البافاري للمباراة رقم 31 في دور المجموعات دون التعرض لأي هزيمة، إذ فاز في 28 مباراة وتعادل في 3 أخرى.

وحطم بايرن رقم ريال مدريد الإسباني كأكثر فريق يحقق أطول سلسلة بلا هزيمة في دور المجموعات بعد عدم خسارته لـ30 مباراة متتالية بدور المجموعات في الفترة من 2012 وحتى 2017.

With 31 games undefeated in the #UCL, FC Bayern break Real Madrid's record 30 game unbeaten run in the #ChampionsLeague group stage (2012-2017)



▪️ 28 wins

▪️ 3 draws

▪️ 0 defeats



Do you see Bayern Munich winning the Champions League this season?#20YearsYoung#SpiritofBrilapic.twitter.com/iVaKle3LvG — Sports Radio Brila FM (@Brilafm889) October 5, 2022

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وعزز البايرن موقعه في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط) لهذه النسخة من البطولة، بعدما حقق ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات، متقدما بفارق ست نقاط عن برشلونة وإنتر ميلان (برصيد 3 نقاط) لكل منهما، فيما يتذيل فيكتوريا بلزن الترتيب بدون رصيد من النقاط.

المصدر: "وكالات"