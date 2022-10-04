دوري الأبطال.. إنتر يهزم برشلونة ويعقد مهمته في التأهل (فيديو)

خطف إنتر الإيطالي فوزا صعبا وثمينا من أمام ضيفه برشلونة، بهدف دون رد، في مباراة جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويدين إنتر بالفضل في هذا الفوز لصانع ألعابه التركي الدولي هاكان كالهانغولو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة "45+2".

هدف انتر ميلان الاول عن طريق هاكان #برشلونة_انترميلانpic.twitter.com/ku0hlsAee6 — News Sport (@NewsSport__) October 4, 2022

انتر ميلان 🔵 1 - 0 برشلونة ⚪️

هدف رائع من أنتر ميلان عن طريق هاكان😍💙

@rKLDY#برشلونة_انترميلان

pic.twitter.com/2btmEuIRTX — أبو حميد (@Mh_Mcfc) October 4, 2022

وبهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 6 نقاط بالمركز الثاني في المجموعة الثالثة، خلف المتصدر بايرن ميونخ (9 نقاط)، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 3 نقاط بالمركز الثالث، وباتت مهمته في خطف إحدى البطاقتين المؤهلتين للدور ثمن النهائي تتعقد.

وتتجدد مواجهة إنتر وبرشلونة بعد أسبوع في إسبانيا، حيث سيكون الفريق الكتالوني ملزما بتحقيق الفوز للإبقاء على أمله في المنافسة على التأهل للدور المقبل.

المصدر: RT