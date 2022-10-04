صلاح يهز شباك رينجرز ويقترب من صدارة أفضل الهدافين الأفارقة في دوري الأبطال (فيديو)
اقترب المصري محمد صلاح من صدارة أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعدما قاد فريقه ليفربول للفوز على ضيفه غلاسكو رينجرز، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.
وأحرز صلاح الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء ليساهم في فوزه بهدفين دون رد.
هدف #محمد_صلاح ❤️ pic.twitter.com/bUwdiUPzH9— ليفربول و التاريخ (@AbuMuqrin) October 4, 2022
🏆 | دوري أبـطـال أوروبـا 🇪🇺— سناب ⚽️ کرة (@Sports8H) October 4, 2022
⚽️ | لـيـفـربـول 2 × 0 ريـنجـرز
🎯 | هدف محمد صلاح
pic.twitter.com/0gCAEPWnmS
ورفع صلاح رصيده إلى 42 هدفا في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
محمد صلاح يرفع رصيده إلى 42 هدفًا في دوري أبطال أوروبا. 🇪🇬💪— جول مصر - GOAL (@goaleg) October 4, 2022
أصبح على بعد هدفان من التساوي مع دروجبا في صدارة ترتيب أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلاً للأهداف في البطولة القارية. 🔜 pic.twitter.com/ZEEx1M6D52
وأصبح الفرعون المصري على بعد هدفين فقط من النجم الإيفواري المعتزل، ديدييه دروغبا الذي يتصدر قائمة أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ دوري الأبطال.
ويحتل نجم برشلونة وإنتر السابق، الكاميروني صامويل إيتو، المركز الثاني برصيد 33 هدفا، يليه نجم بايرن ميونخ، الدولي السنغالي ساديو ماني مع 25 هدفا.
المصدر: RT +goal.com