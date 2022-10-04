 
مباشر
عاجل
يونهاب: الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أطلقتا صواريخ في بحر اليابان

صلاح يهز شباك رينجرز ويقترب من صدارة أفضل الهدافين الأفارقة في دوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

صلاح يهز شباك رينجرز ويقترب من صدارة أفضل الهدافين الأفارقة في دوري الأبطال (فيديو)
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tx3x

اقترب المصري محمد صلاح من صدارة أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعدما قاد فريقه ليفربول للفوز على ضيفه غلاسكو رينجرز، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وأحرز صلاح الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء ليساهم في فوزه بهدفين دون رد.

ورفع صلاح رصيده إلى 42 هدفا في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأصبح الفرعون المصري على بعد هدفين فقط من النجم الإيفواري المعتزل، ديدييه دروغبا الذي يتصدر قائمة أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ دوري الأبطال.

ويحتل نجم برشلونة وإنتر السابق، الكاميروني صامويل إيتو، المركز الثاني برصيد 33 هدفا، يليه نجم بايرن ميونخ، الدولي السنغالي ساديو ماني مع 25 هدفا.

المصدر: RT +goal.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا