صلاح يهز شباك رينجرز ويقترب من صدارة أفضل الهدافين الأفارقة في دوري الأبطال (فيديو)

اقترب المصري محمد صلاح من صدارة أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعدما قاد فريقه ليفربول للفوز على ضيفه غلاسكو رينجرز، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وأحرز صلاح الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء ليساهم في فوزه بهدفين دون رد.

🏆 | دوري أبـطـال أوروبـا 🇪🇺

⚽️ | لـيـفـربـول 2 × 0 ريـنجـرز

🎯 | هدف محمد صلاح



pic.twitter.com/0gCAEPWnmS — سناب ⚽️ کرة (@Sports8H) October 4, 2022

ورفع صلاح رصيده إلى 42 هدفا في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح يرفع رصيده إلى 42 هدفًا في دوري أبطال أوروبا. 🇪🇬💪



أصبح على بعد هدفان من التساوي مع دروجبا في صدارة ترتيب أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلاً للأهداف في البطولة القارية. 🔜 pic.twitter.com/ZEEx1M6D52 — جول مصر - GOAL (@goaleg) October 4, 2022

وأصبح الفرعون المصري على بعد هدفين فقط من النجم الإيفواري المعتزل، ديدييه دروغبا الذي يتصدر قائمة أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ دوري الأبطال.

ويحتل نجم برشلونة وإنتر السابق، الكاميروني صامويل إيتو، المركز الثاني برصيد 33 هدفا، يليه نجم بايرن ميونخ، الدولي السنغالي ساديو ماني مع 25 هدفا.

المصدر: RT +goal.com