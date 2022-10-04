دورة الياسمين.. التونسية أنس بسهولة إلى الدور الثاني

تأهلت التونسية أنس جابر، المصنفة ثانية عالميا، بسهولة إلى الدور الثاني من دورة الياسمين للتنس لفئة 250 نقطة المقامة في تونس، بفوزها على الأمريكية آن لي 6-2، و6-3، اليوم الثلاثاء.

وتلعب أنس في الدور المقبل مع الروسية يفغينيا رودينا، من أجل مكان في ربع النهائي.

وتعتبر هذه الدورة الأولى ضمن دورات رابطة اللاعبات المحترفات "دبليو تي ايه" التي تستضيفها تونس.

وتسعى أنس، وصيفة بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة هذا العام، لتحقيق لقبها الثالث هذا الموسم بعد تتويجها في دورة مدريد للألف نقطة ودورة برلين.

وتشارك في الدورة 21 لاعبة من بينهن الروسية فيرونيكا كودرميتوفا (18 عالميا والثانية في الدورة)، والفرنسية أليزيه كورنيه (الثالثة في الدورة و37 عالميا).

ويبلغ مجموع جوائز الدورة 250 ألف دولار أمريكي.

المصدر: كالات