دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ يكتسح فيكتوريا بلزن

اكتسح نادي بايرن ميونخ الألماني ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بخماسية دون رد في مباراة جمعتهما اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

وتناوب على تسجيل خماسية الفريق البافاري كل من ليروي ساني "هدفين"، وسيرج غنابري، وساديو ماني، وإيريك ماكسيم تشوبو موتينغ، في الدقائق 7، و50، و13، و21، و59 على الترتيب.

وبهذه النتيجة، عزز البايرن موقعه في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، بعدما حقق ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات، متقدما بفارق ست نقاط عن برشلونة الثاني، الذي سيواجه في وقت لاحق اليوم إنتر الثالث (برصيد 3 نقاط)، فيما يتذيل فيكتوريا بلزن الترتيب بدون رصيد من النقاط.

المصدر: RT