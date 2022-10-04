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التشكيلة الأساسية لمواجهة ليفربول وغلاسكو

الرياضة

التشكيلة الأساسية لمواجهة ليفربول وغلاسكو
Legion-Media
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أعلن فريقا ليفربول وغلاسكو رينجرز عن تشكيلتيهما الأساسيتين لمواجهتهما، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي:

 أليسون، أرنولد، ماتيب، فان دايك، تسيميكاس، هندرسون، تياغو، دياز، جوتا، صلاح، نونيز.

أما رينجرز فسيدخل بالتشكيلة التالية:

ماكريغور، تافيرنيير، جولدسون، بن ديفيس، باريسيتش، كينج، لوندسترام، ستيفن ديفيس، كينت، كيلمان، موريلوس.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الثاني مناصفة مع أياكس في ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا، برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، بينما ينفرد نابولي بالصدارة بست نقاط، ويتذيل غلاسكو رينجرز الترتيب بدون رصيد من النقاط.

المصدر:RT

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