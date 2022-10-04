التشكيلة الأساسية لمواجهة ليفربول وغلاسكو
أعلن فريقا ليفربول وغلاسكو رينجرز عن تشكيلتيهما الأساسيتين لمواجهتهما، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا.
وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي:
أليسون، أرنولد، ماتيب، فان دايك، تسيميكاس، هندرسون، تياغو، دياز، جوتا، صلاح، نونيز.
⭐ TEAM NEWS ⭐— Liverpool FC (@LFC) October 4, 2022
How we line up to face @RangersFC tonight in the #UCL!
أما رينجرز فسيدخل بالتشكيلة التالية:
ماكريغور، تافيرنيير، جولدسون، بن ديفيس، باريسيتش، كينج، لوندسترام، ستيفن ديفيس، كينت، كيلمان، موريلوس.
👊 This evening's side to face @LFC in the @ChampionsLeague.— Rangers Football Club (@RangersFC) October 4, 2022
📲 Full Team News: https://t.co/NtyXbKgJnv
💙 Come on #RangersFC! pic.twitter.com/LMdMrBq6NW
ويحتل ليفربول حاليا المركز الثاني مناصفة مع أياكس في ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا، برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، بينما ينفرد نابولي بالصدارة بست نقاط، ويتذيل غلاسكو رينجرز الترتيب بدون رصيد من النقاط.
المصدر:RT