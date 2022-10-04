لخيانة الأمانة.. مرتضى منصور يطيح بإدارة الزمالك المالية

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم، مرتضى منصور، رحيل الإدارة المالية بالقلعة البيضاء، بدعوى تواصلها مع رئيس النادي الأسبق ممدوح عباس.

وقال مرتضى منصور عبر قناة نادي الزمالك الرسمية: "رئيس مجلس إدارة بنك مصر، تحدث معي بأن هناك أمر خطير جدا، وهو أن هناك شخص بالإدارة المالية في النادي يخطر ممدوح عباس بكافة التفاصيل في الزمالك".

وأضاف: "مجلس إدارة الزمالك قرر رحيل جميع أفراد الإدارة المالية بالنادي، بسبب تسريب الأخبار وخيانة الأمانة، ونقل الأخبار لممدوح عباس".

وواصل: "العاملون بالنادي يواجهون مشاكل في صرف رواتبهم، بسبب الحجز على أموال الزمالك من قبل ممدوح عباس".

وأشار مرتضى منصور إلى أنه تدخل وحل المشكلة المالية، وبدأ "دفع الرواتب للموظفين والعمال".

المصدر: وكالات