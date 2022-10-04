كييزا يعود إلى تمارين يوفنتوس للمرة الأولى منذ مطلع العام

عاد الجناح الدولي الإيطالي فيديريكو كييزا إلى التمارين مع فريقه يوفنتوس بعد تعافيه من إصابة قوية تعرض لها مطلع العام الحالي، وفق ما قاله مدربه ماسيميليانو أليغري، اليوم الثلاثاء.

وغاب كييزا عن الملاعب منذ يناير بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي خلال فوز فريقه على روما في الدوري الإيطالي.

وقال أليغري على هامش المباراة ضد ضيفه مكابي حيفا المقررة غدا الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا والتي سيغيب عنها كييزا "أنا سعيد جدا لفيديريكو. تشكل عودته إلى الفريق بعد تسعة أشهر فرجا كبيرا له".

وتابع "آمل في أن نستعيد خدماته في أسرع وقت ممكن، سنقيم حالته يوميا وسننظم مباراة ودية لنرى ما إذا بإمكانه أن يلعب مجددا".

وأشارت تقارير إيطالية إلى أن ابن الـ24 عاما قد يعود إلى المنافسات في أواخر الشهر الحالي في المباراة ضد بنفيكا البرتغالي في دوري الأبطال، إلى جانب الفرنسي بول بوغبا الذي خضع لعملية جراحية جراء تعرضه لتمزق في غضروف ركبته اليمنى ولم يلعب بعد أي مباراة منذ عودته هذا الصيف إلى تورينو قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولكن أولا، فإن "البيانكونيري" بحاجة للفوز بمباراتيه ضد مكابي حيفا الأربعاء والأسبوع المقبل إذا ما أراد خطف إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، بعد خسارته في الجولتين الأوليين ضد بنفيكا وباريس سان جيرمان الفرنسي المتصدرين بست نقاط.

المصدر: وكالات