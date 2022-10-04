دقيقة صمت قبل المباريات الأوروبية حدادا على ضحايا كارثة التدافع في إندونيسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الثلاثاء عن الوقوف دقيقة صمت قبل المباريات المقررة هذا الأسبوع في مسابقاته، وذلك حدادا على ضحايا كارثة التدافع في ملعب لكرة القدم في إندونيسيا.

وجاء في بيان الاتحاد القاري "يعلن يويفا اليوم الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق المباريات تخليدا لذكرى ضحايا الأحداث المأساوية في ملعب كانجوروهان في إندونيسيا".

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وأوضح أن الوقوف دقيقة صمت "ستكون في جميع مباريات يويفا هذا الأسبوع (دوري أبطال أوروبا، يوروبا ليغ، كونفرنس ليغ والمباريات الفاصلة لكأس العالم للسيدات)".

وكانت مدرجات ملعب "كانجوروهان" تعج بالجماهير مساء السبت بوجود 42 ألف مشجع لنادي أريما في مباراة أمام خصمه بيرسيبايا سورابايا.

وبعد خسارة غير مسبوقة منذ أكثر من عقدين للفريق 2-3 أمام بيرسيبايا سورابايا، تدفق المشجعون إلى الملعب لمواجهة اللاعبين والإدارة.

ورد عناصر الأمن على اقتحام الملعب بالقوة فركلوا المشجعين وضربوهم بالهراوات، بحسب شهود وتسجيلات مصورة، ما دفع المزيد من المشجعين لدخول الملعب وأدى هذا التدافع إلى مصرع 131 شخصا، بينهم عشرات الأطفال في إحدى أكثر الكوارث دموية في تاريخ كرة القدم.

ووصف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ما حصل في إندونيسيا بـ"يوم أسود لجميع الذين لهم علاقة بكرة القدم ومأساة لا يمكن استيعابها".

المصدر: أ ف ب