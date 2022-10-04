هالاند معجب بأربعة لاعبين أفارقة بينهم ثلاثة نجوم عرب

اعتبر مهاجم نادي مانشستر سيتي، الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند، أن الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، من أفضل اللاعبين الأفارقة الذين واجههم في مسيرته حتى الآن.

وتحدث هالاند في تصريحات لإذاعة "سوبر سبورت" الجنوب إفريقية عن أفضل اللاعبين الأفارقة الذين لعب ضدهم، وقال: "لعبت ضد ليفربول، لذا فإن ساديو ماني لاعب جيد جدا، ومحمد صلاح أيضا، مذهل".

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وأضاف: "لربما يكون صلاح وماني هما أفضل لاعبين من إفريقيا لعبت ضدهم".

وعن أفضل اللاعبين الأفارقة الذين زاملهم، قال صاحب الـ22 عاما: "أعتقد أن (المغربي) أشرف حكيمي و(الجزائري) رياض محرز من أفضل اللاعبين الذين لعبت معهم".

وتزامل هالاند مع حكيمي في نادي دورتموند قبل أن يلتحق المغربي بنادي باريس سان جيرمان وينضم المهاجم النرويجي خلال فترة الانتقالات الصيفة الأخيرة لمانشستر سيتي، ليجاور زميله محرز.

ويقدم هالاند أداء مذهلا منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي، حيث سجل 17 هدفا في أول 11 مباراة خاضها مع الفريق الإنجليزي في مختلف المسابقات هذا الموسم.

المصدر: sportsbrief.com