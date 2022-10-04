"من ساعة ما قلدني تحسن".. مجدي عبد الغني يكشف سر تألق فيرمينو مع ليفربول (صورة)

علق نجم منتخب مصر السابق، مجدي عبد الغني، بشكل طريف على تألق البرازيلي روبرتو فيرمينو مع فريقه ليفربول في المباريات الأخيرة، رغم تراجع نتائج "الريدز".

وسجل فيرمينو هدفين خلال المباراة الأخيرة التي تعثر فيها ليفربول بنتيجة التعادل 3-3 أمام برايتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وبعد مباراة برايتون، نشر عبد الغني صورة لفيرمينو وهو يرتدي نفس القميص الذي كان يرتديه نجم منتخب مصر وصاحب هدف "الفراعنة" الوحيد في مونديال 1990، وعلق: "فيرمينو من ساعة ما قلدني ولبس نفس قميصي، ورجله بقيت مضبوطة على الجون على طول".

فيرمينو من ساعة ما قلدني ولبس نفس قميصي، ورجله بقيت مظبوطة علي الجون علي طول 😂😂 pic.twitter.com/F3s3E9AlHq — Magdy AbdElGhany (@MagdyAbdEGhany) October 1, 2022

ولاقى تعليق عبد الغني تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب العديد من المتابعين الكثير من التعليقات الكوميدية على الصورة.

ورغم تألق فيرمينو، فإن فريقه ليفربول يعاني كثيرا هذا الموسم، حيث جمع 10 نقاط فقط من أصل 21 ممكنة في الدوري الإنجليزي، كما تعرض لهزيمة كبيرة في بداية مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام نابولي بنتيجة 1-4.

المصدر: مواقع التواصل