بند في عقد هالاند يمنح ريال مدريد حق ضمه دون التفاوض مع "السيتي"

فجر نجم نادي ريال مدريد السابق، فرناندو سانز، مفاجأة مدوية، حين أكد أن عقد النرويجي إرلينغ هالاند مع مانشستر سيتي يضم بندا يمنح النادي الملكي الأفضلية للتعاقد معه مستقبلا.

وانتقل هالاند إلى مانشستر سيتي في صيف 2022 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، ويقدم أداء مذهلا حيث سجل 17 هدفا في أول 11 مباراة خاضها مع الفريق الإنجليزي في مختلف المسابقات هذا الموسم.

إقرأ المزيد

وقال سانز في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن هالاند لديه شرط جزائي للخروج من مانشستر سيتي بداية من صيف 2024.

وأوضح نجل لورنزو سانز، رئيس ريال مدريد السابق: "المعلومات التي لدي هي أن هناك بند خروج لهالاند في السنة الثانية من عقده مع مانشستر سيتي، والشيء الغريب أنه شرط تفضيلي بعض الشيء، حيث يخص ناديا واحدا هو ريال مدريد".

فيما شرح جوسيب بيدريرول، مقدم البرنامج الإسباني الشهير "التشرينغيتو"، بند هالاند مع مانشستر سيتي قائلا: "هالاند وضع بندا يسمح له بمغادرة مانشستر سيتي بعد عامين، ولكن مع إعطاء الأولوية لريال مدريد".

وأضاف: "ريال مدريد يدفع المال، ويحصل على هالاند دون التحدث حتى إلى مانشستر سيتي".

ما هي قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند مع مانشستر سيتي؟

صحيفة "ماركا" كشفت في يوليو 2022 أن الشرط الجزائي لخروج هالاند من مانشستر سيتي يبلغ 200 مليون يورو في 2024، وينخفض إلى 175 مليون يورو في صيف 2025.

وتمكن الدولي النرويجي من فرض بندين جزائيين على "السيتيزنز" وهي الصيغة نفسها التي استخدمها للرحيل عن بوروسيا دورتموند مقابل 70 مليون يورو، وسالسبورغ النمساوي في 2019 مقابل 20 مليون يورو.

ويرتبط بندا الرحيل بالإنجازات الرياضية التي يحققها النادي مع هالاند.

المصدر: ماركا