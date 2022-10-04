وفاة عداء ثلاثيني بعد خوضه ماراثون لندن
Legion-Media
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توفي عداء يبلغ من العمر 36 عاما بعد أن خاض ماراثون لندن، حسبما ذكر المنظمون أمس الاثنين.
وقالت الهيئة المنظمة لماراثون لندن في بيان، إن الرجل انهار بين الكيلومترين 23 و24 من سباق الأحد.
وتلقى الرجل العلاج الطبي الفوري ووصلت سيارة إسعاف في غضون ثلاث دقائق. وتوفي في مستشفى بلندن.
وقدم المنظمون "خالص تعازيهم" لأصدقاء الرجل وعائلته.
هذا ولم يتحدد سبب الوفاة بعد.
تجدر الإشارة إلى أن الكيني ،عاموس كيبروتو، فاز بماراثون لندن بعدما قطع مسافة السباق بزمن ساعتين و 4 دقائق و 39 ثانية.
المصدر: وكالات